Doğanpınar Köyü’nde 71 Yıllık Bayram Geleneği

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU BANDIRMA’DA YAŞANIYOR

Ramazan Bayramı, tüm yurt genelinde olduğu gibi Bandırma’da da camilerde kılınan bayram namazı ve yapılan dualarla birlikte karşılandı. Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Doğanpınar köyünde ise, bayramın en önemli geleneklerinden biri olarak mezarlıkta bayramlaşma geleneği bu yıl da yaşatıldı. Yıllardır süregelen bu gelenekte, köy halkı bayram namazının ardından topluca mezarlığa giderek öncelikle vefat eden yakınları için dualar ediyor ve sonrasında mezarlık içerisinde bayramlaşarak birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor.

GELENEĞİ YAŞATMANIN GÜZELLİĞİ

Doğanpınar köyü sakinleri, nesilden nesile aktarılan bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor. Özellikle gençlerin bu kültüre sahip çıkması dikkat çekiyor. Bayram namazının ardından köy mezarlığında bir araya gelen mahalle sakinleri, din görevlisinin rehberliğinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar gerçekleştiriyor. Sonrasında köylüler uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaşıyor ve dayanışma ile hoşgörünün güzel bir örneğini sergiliyor.

GELENEĞİN ÖNEMİ VE KATILIM

Köy muhtarı, her yıl artan katılımla devam eden bu geleneğin Doğanpınar’ın en önemli manevi değerlerinden biri olduğunu vurguluyor. “Bayramlar bizleri bir araya getiren, kaynaştıran en güzel günlerdir. Büyüklerimizden miras kalan bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz” diyor muhtar. Köy halkı, mezarlık ziyaretinin ardından evlerine dönerek aileleriyle bayram coşkusunu yaşamaya devam ediyor.