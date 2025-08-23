Doğanşehir’de Çökme Olayı Meydana Geldi

ÇÖKME OLAYI VE SONUÇLARI

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen çökme, sulama kanalında göçüğe yol açtı. Bu olay esnasında park halindeki bir iş makinesi suya kapıldı. Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi’nde, vatandaşların ikametlerine ulaşım sağlamak amacıyla yol açma çalışması yürütülüyordu ve bu sırada göçük oluştu.

GÖÇÜK VE İŞ MAKİNESİ

Göçük sonucu, bölgeden geçen sulama kanalının bir bölümünde de çökme meydana geldi. Park halinde bulunan bir iş makinesi, çöken alandan sulama kanalına düşerek suya kapıldı. Olayda yaralanan kimse olmadığı açıklandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer konuyla ilgili daha detaylı bilgi sağlayabilir.