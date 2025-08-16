Doğanşehir’de Ev Yangını Söndürüldü

YANGIN MÜDAHALESİ BAŞARILI OLDU

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından etkili bir şekilde söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir – Söğüt Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgede yer alan bir evin çatı kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı ve yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Yangın sonucunda yaralanan kimse olmazken, evde maddi hasar oluştu. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.