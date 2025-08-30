Doğanşehir’de Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

MALATYA’DA ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir tören düzenleniyor. Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen bu törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuluyor. Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmaların ardından Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, tebrikleri kabul ediyor.

TÖRENE KATILIM YOĞUNDU

Törene, Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Ergül Günaydın, Cumhuriyet Savcısı Furkan Aydoğan, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katılıyor. Bu anlamlı günde, ilçenin halkı bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı veriyor.