Doğanşehir’de Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

MALATYA’DA ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir tören düzenleniyor. Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen bu törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuluyor. Günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmaların ardından Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, tebrikleri kabul ediyor.

TÖRENE KATILIM YOĞUNDU

Törene, Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Ergül Günaydın, Cumhuriyet Savcısı Furkan Aydoğan, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katılıyor. Bu anlamlı günde, ilçenin halkı bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı veriyor.

Birecik’te Tır-Otomobil Kazası Yaşandı

Birecik'te bir tırın park halindeki araca çarpması sonucu çıkan kargaşada bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Beyşehir’de Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı

Beyşehir'de göl kıyısında çamura saplanan inek, balıkçılar tarafından traktörle kurtarıldı. Muhtar, su seviyesinin düşmesi nedeniyle çamur oluştuğunu ifade etti.

