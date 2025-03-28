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Doğanşehir’deki Bahçe Yangını Söndürüldü

DOĞANŞEHİR’DE YANGIN ÇIKTI

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir bahçede meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi’nde gerçekleşti.

YANGIN SEBEBİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, bahçelik bir alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığı öğrenildi. Çevrede yaşayan kişiler, yangını fark ettikten sonra hemen ihbarda bulundu ve olay yerine itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, yangın büyümeden müdahale ederek söndürmeyi başardı.

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