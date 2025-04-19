Doğanşehir’deki Tünelde Tır Alev Aldı

KOAL YÜKLÜ TIRDA YANGIN ÇIKTI

Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli’nde, kömür yüklü bir tırın alev almasıyla birlikte tünel ulaşıma kapandı. Yangın sırasında yoğun duman oluştu ve bir kişi bu durumdan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, trafik tekrar tek yönlü olarak açıldı.

TÜNELDEKİ YANGIN İHBAREN SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Erkenek Tüneli’nde M.A. adlı sürücünün kullandığı kömür yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonucu tünel yoğun dumanla kaplanırken, ihbarın ardından olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle yoğun dumanla mücadele eden ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı. Tır tamamen söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen Salih Ç. ise Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

VALİ YAVUZ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Olay yerine gelen Malatya Valisi Seddar Yavuz, çalışmaların gidişatını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Trafik, Adıyaman’dan Malatya yönüne tek şeritten kontrollü olarak açılırken, Malatya’dan Adıyaman istikametine dair çalışmalar ise sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.