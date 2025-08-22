Doğanyol’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE
Malatya’nın Doğanyol ilçesinin kırsal kesiminde bulunan ormanlık alanda bir yangın tespit edildi. Yangın, Doğanyol ilçesinin Burç Mahallesi mevkiinde başladı.
YANGINA MÜDAHALE
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 17 hektarlık bir alanın zarar görmesine neden oldu fakat bölgedeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın sonrası olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.