Haberler

Doğanyol’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Malatya’nın Doğanyol ilçesinin kırsal kesiminde bulunan ormanlık alanda bir yangın tespit edildi. Yangın, Doğanyol ilçesinin Burç Mahallesi mevkiinde başladı.

YANGINA MÜDAHALE

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 17 hektarlık bir alanın zarar görmesine neden oldu fakat bölgedeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Haberler

Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.