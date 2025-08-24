Haberler

Doğanyol’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde meydana gelen orman yangını, kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için bölgede devam eden soğutma çalışmaları sürüyor.

YANGININ ÇIKTIĞI ZAMAN VE YER

Dün öğle saatlerinde, Doğanyol ilçesinin Akkent Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, hem havadan hem de karadan etkili müdahalelerin ardından kontrol alındı. Yangının başlama süresi yaklaşık 20 saat sürdü ve bu süre zarfında soğutma işlemlerinin devam ettiği bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

