Doğanyol ilçesinde orman yangını kontrol edildi

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Malatya’nın Doğanyol ilçesinin kırsalında meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, öğle saatlerinde Doğanyol ilçesi Yalınca mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için bölgede gerekli güvenlik önlemleri alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yanı sıra çok sayıda itfaiye aracı ve hava araçları yangına müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alındı ve şu an bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğanyol ilçemizde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Bir alan dışında yangın kontrol altına alınmıştır” dedi.