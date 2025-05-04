Doğapınar Mahallesi’nde Pazar Kuruluyor

20 YILDIR DEVAM EDEN PİYASA HİZMETİ

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Doğapınar Mahallesi’nde her pazar kurulan pazarda, 20 yıldır tezgah açan İbrahim Avcı, taze ve uygun fiyatlı ürünleriyle köylülerin güvenini sağlıyor. Mahallede “Kara İbrahim” lakabıyla tanınan Avcı, üreticiden tüketiciye aracısız şekilde sebze ve meyve sunarak hizmet veriyor. Bu hafta tezgahında, salkım domates 30 TL, normal domates 25 TL, Charleston biberi 40 TL, patlıcan 30 TL, yeni mahsul kiraz paket olarak 70 TL, armut ise 60 TL’den satıldı. Kayısının kilosu 110 TL’ye kadar çıkarken, “Bu yıl don vurdu, ondan pahalı,” diyen Avcı, yeşil fasulyenin kilosunun 120 TL’ye ulaşarak artış gösterdiğini de belirtti.

PAZARDAKİ FİYAT DENGESİ

Limon ve İran karpuzu pazarında ise 50 TL’den alıcı buldu. Pazardaki en uygun fiyatlı ürünlerden biri ise 25 TL ile salatalık oldu. Meyve fiyatları arasında elma ve portakalın kilosu 40 TL civarındaki değerlerle dikkat çekiyor. İbrahim Avcı, uzun yıllardır sürdürdüğü bu işi gönülden yaptığını ifade ederek, “Her pazar sabah erkenden gelip tezgahımı açıyorum. Vatandaşımız kaliteli, taze ürünleri buradan seçerek alıyor ve evine güvenle götürüyor,” şeklinde konuştu.

KÖY HALKININ SOSYAL BULUŞMA YERİ

Köyün Bandırma şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırlatan Avcı, “Bazı vatandaşlar merkeze gidip alışveriş yapamıyor, taşıması da zor oluyor. Buradan almak onlar için daha kolay ve pratik. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz,” dedi. Doğapınar’daki pazar sadece alışveriş noktası değil, aynı zamanda köy halkının sosyal buluşma alanı olma işlevini de sürdürüyor.