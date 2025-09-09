Doğaya Sahip Çıkılmalı, Dikkat!

ÇEVRE MÜCADELESİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Halaların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nükleer silahların yarıştırıldığı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Nükleer silah demek, hele de 21’inci yüzyılda bu gelişmiş teknolojiyle nükleer silah demek, daha çok Hiroşima, daha çok Nagazaki demektir. Daha çok Çernobil vakalarına benzer vakalar yaşamak demektir” diye vurguladı. Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde yapılan yürüyüş, kent merkezi ve ilçelerinde sürdürülen ağaç kesimleri ile maden aramalarına karşı gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık grup, “Eko kırıma geçit yok, doğa talanına karşı yürüyoruz” sloganıyla Ömer Kabak Meydanı’na yürüdü. Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile birlikte Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Partili milletvekilleri, çeşitli siyasi partiler ve çevre illerden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

DOĞAYA SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Burada konuşan Hatimoğulları, doğaya sahip çıkılması gerektiğini belirtti. “Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan yaptığı tarihi çağrı var. Barış ve demokratik toplum çağrısı savaşların sona ermesi, silahların silhinmesi içindir. Öcalan bu çağrıyı yaptığında Orta Doğu’da bir yangın sahası yaşıyorduk. Yeni bir İsrail-İran savaşına tanıklık ettik. Bu savaşta milyonlarca insanların hayatını kaybettiğini düşünün. Şu an nükleer silahların birbiriyle yarıştırıldığı bir dönemdeyiz. Nükleer silahlar, insan ve doğa için büyük bir tehlike oluşturuyor. Eğer biz doğamıza sahip çıkmazsak, insanların ve canlıların yaşayabileceği bir dünya kalmayacak” dedi.

Hatimoğulları, Öcalan’ın çağrısının ekolojik mücadele için bir uyanış olduğunu ifade ederek, bu mücadeleye destek verilmesi gerektiğini vurguladı. “Barış derken, ‘kapitalist sistemin ve sermaye düzeninin her şeyimize el koymasına karşı çoklu mücadele yürütmelisiniz’ mesajını almış bulunuyoruz. Demokratik toplumu inşa ederken anadilimize sahip çıktığımız gibi doğamızın her bir parçasına, ağacımıza, suyumuza, nehrimize, denizimize ve toprağımıza da sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.