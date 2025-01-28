Dogecoin, Blockchain’i Devlet Verimliliği İçin Değerlendiriyor

ELON MUSK’IN YENİ PROJESİ VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ

Elon Musk’ın liderliğinde kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), federal harcamaları azaltmak amacıyla blockchain teknolojisini değerlendirmeyi planlıyor. Bloomberg’in haberine göre Musk, hükümet harcamalarını takip etmek, verileri güvence altına almak ve ödemeleri kolaylaştırmak için bir blockchain tabanlı defter sistemi geliştirme çalışmalarında bulunuyor. DOGE’ye bağlı yetkililerin çeşitli kamu blockchain projeleri hakkında teknoloji incelemeleri yapmak amacıyla bir araya geldiği de ifade ediliyor. DOGE’nin çalışmaları gizli bir şekilde yürütülüyor ve çalışanların iletişimlerini sağlamak için Signal adlı şifreli mesajlaşma uygulamasını kullandığı öne sürülüyor. Ayrıca, projenin başlangıcında Musk ile birlikte yürütmesi kararlaştırılan Vivek Ramaswamy’nin Ohio Valiliği için adaylık hazırlıkları dolayısıyla projeden ayrıldığı bildiriliyor.

NASDAQ VE BLACKROCK’IN YENİ DÜZENLEMESİ

Nasdaq, BlackRock adına, iShares Bitcoin Trust için mevcut nakit iade yöntemine alternatif olarak “in-kind” işlemlerini sağlayacak bir düzenlemenin değişikliği için başvuru yaptı. Cuma günü yapılan Form 19b-4 başvurusuna göre bu düzenleme, yatırımcıların ETF paylarının bitcoin olarak iadesine olanak tanıyor. Önerilen yeni düzenleme ile BlackRock’ın mevcut nakit yaratma ve itfa işlemlerine ek olarak “in-kind” transfer işlemlerinin de seçenek olarak sunulması planlanıyor. Bu model, yalnızca yetkili katılımcılar için geçerli olup bireysel yatırımcıları kapsamıyor. Bloomberg Intelligence ETF analisti James Seyffart, bu düzenlemenin ETF işlemlerini daha verimli bir hale getireceğini belirtiyor. Seyffart, “Bu sistemin başından beri uygulanması gerekiyordu, ancak SEC’in Demokrat komisyon üyeleri buna karşı çıkmıştı” diye ekliyor. SEC, geçtiğimiz yıl spot Bitcoin ETF’lerini onaylamadan önce nakit modeli tercih etmişti. Yeni geliştirilmiş modelle birlikte ETF işlemlerine daha fazla esneklik ve verimlilik kazandırılması hedefleniyor.

MICROSTRATEGY’NİN TAHVİL GERİ ÖDEMESİ

MicroStrategy (MSTR), 2027 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvil serisi için toplam 1,05 milyar dolar değerinde geri ödeme planını duyurdu. 24 Ocak tarihli açıklamaya göre tahvil sahipleri, 24 Şubat’a kadar menkul kıymetlerini %100 ana para üzerinden geri alabilecek veya her 1.000 dolarlık tahvil için yaklaşık 142 dolar karşılığında Class A MicroStrategy hisselerine dönüştürebilecek. Bu açıklama, 2022 Enflasyon Azaltma Yasası çerçevesinde Kurumsal Alternatif Asgari Vergi (CAMT) nedeniyle 19 milyar dolarlık gerçekleşmemiş sermaye kazançları üzerinden vergi ödenebileceği konusundaki tartışmaların ortasında geldi. MicroStrategy’nin Bitcoin rezervleri Ocak 2025 itibarıyla 450.000 BTC’yi aşarak, şirketi bu alandaki en büyük kurumsal varlık sahibi yaptı. En son 21 Ocak’ta yapılan alımla şirket 11.000 BTC daha ekledi ve toplam varlıkları yaklaşık 49 milyar dolar değerine ulaştı. Ancak uzmanlar, şirketin Bitcoin stratejisinin hissedar sermayesi üzerinde olumsuz bir erozyon yaratabileceği konusunda uyarıyor. Marquette Üniversitesi Finans Profesörü David Krause, Bitcoin fiyatlarındaki ani düşüşlerin MicroStrategy’nin borçlarını geri ödeme kapasitesini zayıflatabileceği ve şirketin iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini vurguluyor.