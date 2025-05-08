Dogecoin Yeni Yükseliş Dalgası Belirleyebilir

DOGE İÇİN YÜKSELİŞ HABERCİSİ OLMA İHTİMALİ

Kripto para analisti Trader Tardigrade, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda Dogecoin’in söz konusu formasyonunun yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olabileceğini belirtiyor. Diğer bir analist olan Galaxy ise Dogecoin’in 2024 yılında 600 günlük yatay seyirden çıkmasının ardından haftalık grafikte daha yüksek dipler ve zirveler oluşturmaya başladığını vurguluyor.

ABD MERKEZ BANKASI’NIN GÖRÜŞLERİ

ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında ekonomik belirsizliklere dikkat çekerken, eski Başkan Donald Trump döneminde başlayan ticaret savaşlarının enflasyonu artırdığı ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Bu gelişmeler, ABD ekonomisi için son 50 yılın ilk “stagflasyon” riskini ortaya koyuyor. Riskli varlıkların olumsuz bir ortamda kalmasına rağmen, Bitcoin “dijital altın” algısıyla 100 bin dolar seviyesine yaklaşarak dirençli bir duruş sergiliyor.

BİTCOİN’İN PERFORMANSININ DOGE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bitcoin, 100 bin dolar seviyesini aşarak 108 bin dolar civarındaki rekor seviyesini test ederse, bu durum Dogecoin fiyatında bir toparlanmaya yol açabilir. DOGE, 0,20 dolar direncini geçmesi halinde 0,28 dolara kadar yükselme potansiyeline sahip. Ancak meme coin piyasasında sürdürülebilir bir ralli sağlamak için güçlü bir katalizör gerektiği belirtiliyor. Örneğin, ABD’de enflasyonun düşmesi ve Fed’in faiz indirimine yönelik adımları olumlu bir etki yaratabilir.