“Doğrudan Satış Sistemine Yasal Düzenlemeler”

YENİ DÜZENLEME GECİKMEYİ ENGELLİYOR

Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarda doğrudan satış sistemine özel düzenlemeler yaparak kadınların ekonomik hayata katılımını destekliyor. “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, yeni kanun günlük ticareti etkileyen önemli hükümler sunuyor. Bu kapsamda, konut finansmanı sözleşmelerinin mesafeli usulle kurulmasına imkan tanınarak hem sektöre hem de tüketicilere kolaylık sağlandı. Dijital ve şubesiz bankacılığın artmasıyla birlikte, tüketicilerin krediye uzaktan iletişim araçları kullanarak daha hızlı ulaşmaları sağlandı.

KADINLARIN EKONOMİK KATILIMI ARTIYOR

Doğrudan satış sistemine yönelik yeni uygulamalar, kadınların ekonomik hayata katılmasına önemli katkılar sunuyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu doğrudan satış sistemlerinin ekonomik büyüklüğü 10 milyar lira olarak belirlendi. Bu sistemin yasal altyapısı güçlendirilerek, hem tüketicilere hem de doğrudan satıcılara daha etkin yasal koruma sağlandı. Ayrıca, halk arasında “saadet zinciri” olarak bilinen yasa dışı piramit satışlarla doğrudan satışlar arasındaki ayrım belirgin bir şekilde netleştirildi. Bu sayede, yasal olmayan piramit sistemlerin neden olabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni kanun ile doğrudan satış şirketlerinin yükümlülükleri ve sistemin temel ilkeleri belirlendi, ayrıca tüketicilerin bilgilendirilmesi ve cayma haklarını kullanmalarının kolaylaşması sağlandı. Yaptırım hükümleri, ölçülülük ve caydırıcılık ilkelerine uygun bir şekilde tekrar düzenlendi. Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, uygulanan idari para cezalarının caydırıcılığını artırmak amacıyla, cezaları 10 katına kadar artırma yetkisi kazandı. Doğrudan satış yükümlülüklerine uymayanlara para cezası uygulanması da öngörüldü, bu kapsamda mevzuata aykırı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar uzlaşma kapsamına alındı. Böylelikle kamu alacaklarının hızlı ve masrafsız tahsili sağlanırken, yargının iş yükü de azalması bekleniyor.

SAĞLANAN GÜVENCELER GÖZ ÖNÜNDE TUTULUYOR

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını dikkate alarak mevzuatın sürekli geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, mağduriyet oluşmadan gerekli önlemlerin alınması için gereken çabalar gösteriliyor. Yeni düzenlemenin doğrudan satış ve idari para cezasına dair hükümleri ise 9 ay sonra yürürlüğe girecek.