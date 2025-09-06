Doğu Akdeniz’de Yolsuzluk İddiaları Hüküm Süruyor

DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ PROJELERİNE YOLSUZLUK İDDİALARI

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin dışlanması amacıyla hayata geçirilen enerji projeleri, Rum-Yunan-İsrail arasında kurulması planlanan deniz altı elektrik bağlantısı ile gündeme geldi. 6,5 milyar Euro değerindeki projeye, 650 milyon Euro ile Avrupa Birliği katkı sağlıyor. Ancak Rum yönetimi ve Yunanistan’da yapılan ön ihalelerde 165 milyon Euro’luk yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturmalar açıldı.

PROJENİN GELECEĞİ BELİRSİZLİK İÇİNDE

2010 yılında başlayan bu proje, Doğu Akdeniz’de 2 bin km’lik bir hat ile Avrupa Birliği’ni İsrail ile, Yunanistan ve Kıbrıs üzerinden bağlamayı amaçlıyor. Hürriyet’te yer alan habere göre, projenin Girit-Kıbrıs arasındaki kısmı, Türkiye’nin Antalya açıklarındaki kıta sahanlığından geçiyor. Türk donanması, izinsiz giş yapıldığı gerekçesiyle araştırma gemilerinin bölgeye girişini birkaç kez engelledi.

NEXANS VE AB KAMU SAVCILIĞI’NIN ETKİLERİ

Kablo üreticisi olan Fransız Nexans, geçtiğimiz yıl “peşinat verin yoksa çekiliriz” uyarısında bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise bu durumda zararın üstlenilmesi garantisi verdi. Ancak, son dönemlerde AB Kamu Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma, projenin geleceğini yeniden belirsiz hale getirdi.