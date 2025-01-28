Doğu Akdeniz Narenciye İhracatında Rekor Kırdı

NARENCİYE İHRACATINDA ÖNCÜ İLLER

Türkiye’nin geçen yılki narenciye ihracatında yüzde 73,8’lik paya sahip olan Mersin, Hatay ve Adana, farklı ülkelere 769 milyon 893 bin dolarlık narenciye ürünü gönderdi. Doğu Akdeniz’in iklim özellikleri ve verimli toprakları, bu illerin yaş meyve ve sebze üretiminde öne çıkmasına yardımcı oluyor. 2024 yılında Türkiye’nin narenciye ihracatına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden elde edilen bilgilere göre, geçen yıl gerçekleştirilen toplam 1 milyar 46 milyon 128 bin dolarlık narenciye dış satımının 769 milyon 893 bin doları Mersin, Hatay ve Adana’dan yapıldı. 676 bin ton narenciye Mersin’den ihraç edilirken, bu şehir 437 milyon 164 bin dolarlık döviz geliri ile birinci sırayı aldı. Hatay, 213 milyon 145 bin dolarlık, Adana ise 119 milyon 583 bin dolarlık narenciye dış satımını gerçekleştirdi. Bu illerden en fazla ihracatın yönlendiği ülke ise Rusya olurken, ürünler arasında mandalina ilk sırada yer alıyor.

ÜRÜN KALİTESİ VE LİDERLİK

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine verdiği bilgide, Mersin, Hatay ve Adana’nın 2024’teki narenciye ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Bölgenin ürün kalitesi ile öne çıktığını vurgulayan Kaçmaz, “Üreticilerimiz dünya kalitesinde ürün yetiştiriyor. Bu nedenle dış satımda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.” dedi. Narenciye dış satımında ilk sıralarda bulunan illerin sağladığı lojistik avantajların da dikkat çekici olduğunu ifade eden Kaçmaz, “Bütün altyapı bu sürece uygun bir şekilde dizayn edildi. Mersin, Hatay ve Adana narenciye sektörünün lokomotifi konumunda. Üreticilerin, paketleme tesislerinin ve ihracatçıların bu bölgede bulunması, narenciye ihracatını önemli ölçüde artırıyor. Bölgenin ürün kalitesi ve lezzeti yurt dışında da biliniyor ve tercih ediliyor.” şeklinde konuştu.

SEKTÖRDE İŞBİRLİĞİ VE GİDEN YOL

Sektörün gelişimi için paydaşlarla işbirlikleri yürüttüklerini söyleyen Kaçmaz, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti. Bu çabaların, Türkiye’nin narenciye sektöründe uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.