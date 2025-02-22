Doğu Anadolu’da Deprem Uyarısı Geldi

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum’un Hınıs ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği yaklaşık 6,94 kilometre olarak belirlendi. Bu olayın ardından, vatandaşlar panik içinde sokağa çıkarak durumu değerlendirmeye çalıştı. Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirerek araştırmaların devam ettiğini aktardı. Uzmanların konuya dair açıklamaları da sürüyor.

NACI GÖRÜR’DEN UYARI

Korkutan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum için önemli bir uyarı yaptı. Doğu Anadolu Bölgesi’nin sıkışma durumuna dikkat çeken Görür, “Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir” şeklinde ifadeler kullandı. Görür, şu şekilde bir paylaşımda bulundu: “Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir.”