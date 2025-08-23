Doğu Anadolu’da Karaz Kültürü Eserleri Sergileniyor

ERCİYES’TE KARAZ KÜLTÜRÜ ESERLERİ SERGİLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve tarihi 5 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan Karaz Kültürü’ne ait çanak, çömlek, metal eserler ve taş kalıplar, Erzurum Müzesi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya başlandı. Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak hazırlanan “102 Sergi Projesi” kapsamında sergilenen eserler, Karaz Kültürü’nün kültürel izlerini gözler önüne seriyor.

KARAZ KÜLTÜRÜ VE ESERLERİNİN TEMELİ

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaz Kültürü’ne ait bazı eserlerin Doğu Anadolu’daki diğer müzelerden temin edildiğini aktardı. Işıklı, bu eserlerin pişmiş toprak, kemik ve taştan yapıldığını belirtti ve “Karaz, bu bölgenin en kadim kültürü. Günümüzden yaklaşık 5 bin 500 yıl önce bu topraklarda yaşamış olan, tarım ve hayvancılıkla geçinen çok zengin kültürel materyali olan bir kültürle uğraşıyoruz.” dedi.

Karaz Kültürü’nün 13 ülkenin topraklarına yayıldığını belirten Işıklı, “Bu kültürün merkezi ve en çok verisi ülkemizde bulunuyor, Karaz’ın doğduğu topraklardayız. Bu kültürü daha iyi anlayabilmek için bölgedeki yapılan çalışmaları mercek altına almaya karar verdik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Doğu Anadolu’daki müzelere dağılmış birçok değerli eser bulunduğunu ifade eden Işıklı, en güzel örneklerin Erzurum Müzesi’nde sergilendiğini söyledi.

ESERLERİN SERGİLENME SÜRECİ

Işıklı, sergilenen eserlere dair bazıların ilk kez sergiye açıldığını, bazılarının ise restorasyonu tamamlanarak tekrar ziyaretçilere sunulduğunu belirtti. Eserlerin yaklaşık 6 ay boyunca müzede sergileneceğini dile getiren Işıklı, “Buradakiler, 5 bin 500 yıl önce bu topraklarda yaşamış halkların ürettiği kültürel eserler. Onlar bize tarım ve hayvancılıkla geçinen köy halkının nasıl evlerde yaşadığını, nasıl kap kullandığını, ölülerini nasıl gömdüklerini, neye inandıklarını ve o topluma ait her şeyi anlatıyor.” diye konuştu.