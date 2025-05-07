Doğu Anadolu’dan Kurbanlık Sevkiyatı Başladı

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır’dan batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatları başladı. Bu kurbanlıklar, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda muayeneden geçiyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR

Yapılan kontrollerde, şüpheli görülen hayvanlar sağlık raporları olmasına rağmen tekrar muayene ediliyor. Eksik belgeleri olan hayvanların geçişine izin verilmiyor ve kayıt dışı sevkiyatların engellenmesi sağlanıyor. Veteriner hekimler, aşıları tam ve sağlıklı olan kurbanlıkların sevkiyatına onay veriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, kontrollerin 7 gün 24 saat sürdüğünü ve batı illerine sevkiyatların başlamasıyla birlikte yoğunlukta artış yaşandığını belirtti. Kenger, “İstanbul hariç batı illerimize kurbanlık sevklerimiz bugün itibarıyla başladı. Yoğun bir şekilde hayvan sevkleri Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzurum gibi doğu illerimizden yapılıyor. Sevk edilen araçlar burada istasyonda denetime tabi tutuluyor.” diye ekledi. Kontrol sırasında yanlarında bulundurulması gereken belgeler, veteriner sağlık raporları ve hayvan pasaportlarıyla nakil beyannamelerinin varlığı inceleniyor. Aynı zamanda canlı hayvanların küpelerinin kontrolü de yapılıyor.

KONTROL SAYILARI ARTIYOR

Kenger, sözlerine devam ederek, “İstasyonumuzda açıldığı günden bu yana 8 bin 500 araç ve 301 bin hayvanın muayenesini gerçekleştirdik.” dedi. Sevkiyatların başlamasıyla kontrol noktasındaki veteriner hekim sayısının da artırıldığını ifade eden Kenger, hayvan sahiplerinin sorunlu durumları il ve ilçe müdürlüklerine bildirmeleri gerektiğini anlattı.