Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Tanıtımı Yapıldı

ETKİNLİK TANITIMI

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en saygın kariyer etkinliklerinden biri olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) tanıtım toplantısı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ev sahipliğinde geniş bir katılımla yapıldı. Toplantıya Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi gibi paydaş üniversitelerin yanı sıra, kamu kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, iş dünyası paydaşları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen DAKAF, “Yetenek Her Yerde” teması ile geçen yıl 50 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmış ve 200’den fazla kamu ve özel sektör katılımcısı ile Doğu Anadolu’da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kariyer fuarı olmayı başarmıştı. Bu yıl DAKAF’25 ile daha büyük bir etki oluşturmayı amaçlayan tanıtım toplantısı, Medya Uygulama ve Araştırma Merkezinde Prof. Dr. Cengiz Andiç Konferans Salonu’nda düzenlendi.

AÇILIŞ KONUŞMASI

Toplantı, DAKAF’24’te elde edilen başarıları aktaran bir video gösterimiyle başladı ve hemen ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin açılış konuşması yapıldı. Rektör Şevli, Van’ın tarihi topraklarında DAKAF’25’in başlangıcını duyurmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Fuarın gençlerin geleceğine yönelik kritik bir köprü olduğuna vurgu yapan Rektör, “Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz DAKAF’24, Doğu Anadolu’nun en prestijli kariyer fuarı olarak tarihe geçti. Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve iş dünyasıyla buluşturmak adına önemli bir adım attığımızı bir kez daha gördük. Şimdi, DAKAF’25 ile bu başarıyı daha da ileri taşıyacağız” diye belirtti. Rektör Şevli, gençler için kamu kurum ve kuruluşlarına daha rahat ulaşmalarını sağlayarak fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldıracak ve iş dünyası ile güçlü bir bağ kuracak kariyer fuarının Van’da düzenlenmesine destek veren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’a teşekkür etti. “Gelin, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için el birliğiyle çalışalım, onları geleceğe daha güçlü hazırlayalım” çağrısında bulundu.

Van YYÜ Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş ise DAKAF’ın yalnızca bir etkinlik olmadığını, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir platform olduğunu vurguladı. Gümüş, ana hedeflerinin öğrenciler, işverenler, üniversiteler ve kamu kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti. Toplantıda, Van YYÜ Kariyer Merkezi tarafından hazırlanan DAKAF’25’in hedefleri ve planları, görseller eşliğinde detaylı bir şekilde tanıtıldı. Lansman toplantısı, DAKAF’25 paydaş üniversitelerinin görüş ve süreç değerlendirmeleriyle tamamlandı. Toplantıda, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Ulutaş, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Körpınar ve Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin gibi birçok önemli isim yer aldı.

KARIYER FUARI DETAYLARI

DAKAF’25, gençlerin kariyer yolculuğuna rehberlik edecek, iş dünyası ile akademi arasında kalıcı bağlantılar kuracak ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasına katkı sağlayacak bir etkinlik olarak 10-11 Nisan tarihlerinde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.