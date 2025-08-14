Doğu Anadolu Projesi Çiftçilere Fide Dağıttı

PROJE KAPSAMINDA FİDE DAĞITIMI

Doğu Anadolu Projesi (DAP), Sivas’ın Akıncılar ilçesinde “Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi” çerçevesinde çiftçilere domates ve salatalık fidesi dağıtıyor. DAP, ilçede seracılık faaliyetlerini artırmak ve desteklemek amacıyla 13 üreticiye toplamda 20 bin domates ve 10 bin salatalık fidesi teslim etti.

GÜBRE VE ALET DESTEĞİ

Ayrıca, dikilen fidelerin sağlıklı gelişimi için 26 torba gübre, 13 şarjlı ilaç pompası, 13 kombi izeloment gübresi ve yaprak gübresi de üreticilere sunuldu. Programa, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, DAP Daire Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöven, Akıncılar Belediye Başkan Vekili Durali Üstün, ilçe protokolü, çiftçiler ve vatandaşlar katılıyor.