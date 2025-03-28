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Doğu Ekspresi Biletleri Bayram Öncesi Tükeniyor

TREN HATLARINDA YOĞUNLUK ARTMAKTA

Ramazan Bayramı’na yaklaşırken, Türkiye’nin en gözde tren hatlarından biri olan Doğu Ekspresi’nde büyük bir yoğunluk görülüyor. Kars ile Ankara arasında sefer yapan bu trenin biletleri, bayrama günler kala hızla tükeniyor. Özellikle doğa ve manzara severler için cazibeli bir seçenek haline gelen Doğu Ekspresi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletiliyor.

BİLET SATIŞLARINA TALEP YÜKSEK

Bayram tatilini farklı bir deneyimle geçirmek isteyen yolcular, tren biletleri satışa açılır açılmaz büyük bir ilgi göstererek yerlerini ayırttı. Son yıllarda turistik bir bölge haline gelen Kars, bayram tatili nedeniyle Ankara’ya gitmek isteyen yolcuların sayısında da belirgin bir artış sağlıyor. Kars’tan başlayarak Ankara’ya ulaşan 24 saatlik masalsı yolculukta, yolcular birbirinden unutulmaz anlar yaşamakta.

GÜNDE BİR SEFER DÜZENLENİYOR

Doğu Ekspresi, her sabah saat 08.00’de Kars’tan hareket ederek Ankara’ya doğru yola çıkıyor. Bu eşsiz yolculuk, doğanın ve manzaranın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçenek oluşturuyor.

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