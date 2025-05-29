Doğu Ekspresi İliç’te Bekliyor

HEYELAN NEDENİYLE TRAFİK AKIŞI ENGELLENDİ

Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, İliç-Kemah arasındaki bölgede heyelana yol açtı. Bu durum, Doğu Ekspresi’nin yaklaşık 2 kilometre geri geri giderek İliç Tren Garı’na yanaşmasına sebep oldu.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, sağanak yağış sonrasında İliç ile Kemah arasındaki güzergahta tren raylarının bulunduğu hat üzerine heyelan gerçekleşti, bu sebeple tren yolunun ulaşıma kapandığı bildiriliyor. O sırada güzergahta bulunan Doğu Ekspresi’nin makinisti, durumdan haberdar olduktan sonra treni durdurdu ve güvenli bir şekilde İliç Tren Garı’na geri döndü. Doğu Ekspresi yolcuları, yaklaşık 2 saattir yolun açılmasını bekliyor. Heyelan meydana gelen bölgede çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.