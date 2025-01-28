Doğu Ekspresinde Cinayet Tiyatroda Tekrar Sahnelenecek

AGATHA CHRISTIE’ĞİN KLASİK ESERİ TİYATRODA

Agatha Christie’nin ünlü eseri Doğu Ekspresinde Cinayet, 22-23-24 Aralık’ta Tiyatro Akla Kara Kadıköy Sahnesi’nde sahne alıyor. İngiliz yazar Agatha Christie’nin İstanbul’daki Pera Palas’ta kaleme aldığı ve sinemaya da uyarlanan bu roman, daha önce tiyatro sahnelerine ilk kez sunulmuştu. Şimdi, seyirci ile tekrar buluşma zamanı geldi.

OYUNUN YAPIMICI VE KADROSU

Oyun, 120 dakikalık süresiyle iki perdeden oluşuyor. Ken Ludwig’in uyarladığı oyunun yönetmenliğini ve çevirisini Savaş Özdural üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Atilla Şendil de bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Atilla Şendil, Savaş Özdural, Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu yer alıyor.

POLİSİYE TEMALI OYUNUN KONUSU

Polisiye türündeki bu oyunda, İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi’nde birçok farklı karakter ve dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot seyahate çıkıyor. Ancak, trenin ilk gecesinde işlenen vahşi bir cinayet işleri sarpa sarıyor. Cinayet, herkesin gözlerinin önünde gerçekleşiyor ve kanıtlar kompartımanda fazlasıyla mevcut. Poirot, şimdiye kadar yaşamadığı zorluklarla yüzleşirken, maktulü kimlerin neden öldürdüğünü çözmeye çalışıyor. Sıradan bir yolcu grubu gibi görünen karakterlerin aslında gizli bir şeyler saklayıp saklamadıkları merak konusu. Tren bir dağ başında mahsur kalınca, Poirot katili bulmak için zamana karşı bir yarış başlatıyor.