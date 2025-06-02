Doğu Karadeniz’de Ağır Su Potansiyeli Bulunuyor

DOĞU KARADENİZ’DEKİ AĞIR SU POTANSİYELİ

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde uzun süre biriken kar kütleleri, nükleer santrallerde kullanılabilen ‘ağır su’ üretimi açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Gültekin, ağır su kaynakları için Kaçkar Dağları’na dikkat çekerek, “Ağır sular her yerde bulunmazlar, kıymetlidirler. Son yıllarda yapılan çalışmalar, birikmiş, yıllanmış kar ve buz kütlelerinde ağır suların daha fazla bulunduğunu göstermektedir” dedi. Doğu Karadeniz’in zengin fauna ve florasıyla dikkat çeken zirveleri, birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Uzun süre depolanan kar ve buz kütleleri, nadir bulunan doğal kaynaklardan biri olan, döteryum izotopu yoğunluğu yüksek ‘ağır su’ üretimi için önemli bir fırsat sunuyor.

AĞIR SU KAYNAKLARI

Ağır sular, tatlı su ve yer altı sularında az miktarda, kar, deniz ve göl sularında ise daha sık bulunuyor. Bu sular, Doğu Karadeniz’in zirvelerinde birikmiş kar ve buz kütlelerinin erimesi sonucu ortaya çıkıyor. Uzmanlar, özellikle Kaçkar Dağları’nda eriyen kar ve buz sularındaki ağır su potansiyelinin korunmasının stratejik önem taşıdığını belirtiyor. Prof. Dr. Gültekin, ağır suyun kimyasal yapısını açıklayarak, “Normal sular, hidrojen ve oksijen atomlarından oluştur. Bu suların çeşitli formları var ve kimyasal olarak bunlara izotoplar deniyor. Hidrojen 2 olduğu zaman ağır su oluyor” şeklinde konuştu. Ağır suyun çeşitli işlemlerden geçirilerek özellikle nükleer santrallerde ve sağlık sektöründe kullanıldığını vurguladı.

POTANSİYELİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Kaçkar Dağları’ndaki kar ve buz kaynaklarının ağır su potansiyeli taşıyabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Gültekin, “Rize’deki Kaçkar Dağları, yılın büyük bir kısmı karla kaplıdır. Bu bölgelerdeki kütlelerden boşalan kaynaklarda, diğer yağış sularına göre ağır su bulunma ihtimali daha yüksektir. Bu kaynaklar, ağır su üretimi açısından değerlendirilmelidir. Bu konuda şu ana kadar yeterince çalışma yapılmamış, ancak bu kaynaklar boşalarak bölgemizdeki akarsuları besliyor” dedi. Olası ağır su içeriklerinin araştırılarak belirlenmesinin ve bu potansiyelin değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. Ağır suların, çeşitli işlemlerden geçirilerek kullanılabilecek bir kaynak olduğunu ve içilmesinde bir sıkıntı olmadığını belirtti.