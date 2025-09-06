Doğu Karadeniz’de İklim Şartları Problemi Var

DOĞU KARADENİZ’DE BAL ÜRETİMİ SORUNLARLA YAŞANIYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi, zengin çiçek çeşitliliğine sahip olmasına rağmen, iklim koşulları sebebiyle arıcılar istenilen düzeyde bal üretimi gerçekleştiremiyor. Trabzon’da yalnızca kestane ve orman gülü balı üretilebiliyor; fakat bu ürünlerde birçok sorun dikkat çekiyor. Üretim sürecindeki zorluklar, arıcılığı olumsuz etkilerken, genç neslin sektöre ilgisizliği ve yaylalarda yaşanan betonlaşma gibi çevresel problemler arıcılığı her geçen gün zayıflatıyor. Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, bu yıl bal hasadının tatmin edici olmadığını ve bunun farklı sebeplerden kaynaklandığını ifade ederek, “Bu seneki hasat tatmin edici değil; son on yıl içerisinde vasat bir sezon olarak değerlendirilebilir. Çok verimli bir yıl geçmedi” dedi.

İKLİM ENGELLERİ ARICILIKTA SORUN OLDU

Aksoy, Doğu Karadeniz’deki doğal çiçek çeşitliliğine rağmen iklimsel engeller nedeniyle bölgedeki arıcıların Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Van gibi illere giderek üretim yapmaya çalıştığını belirtti. “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çiçek florası mevcut; ancak iklimsel şartlardan dolayı arıcılarımız bu zenginlikten yeterince yararlanamıyor. Bu nedenle arıcılarımız Zigana Dağı’nı aşarak Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Van gibi illere gitmek zorunda kalıyor,” şeklinde konuştu. Trabzon’da yalnızca orman gülü ve kestane balı üretilebiliyor. Fakat orman gülü balı, içeriğindeki toksik maddeler sebebiyle henüz yasal olarak onaylanmamış ve üretimi yasaklanmıştır. Ayrıca, kestane balında son yıllarda görülen gal arısı, çiçeklenmeyi engellediği için verimi ciddi şekilde düşürüyor. Oysa kestane balı, antioksidan özelliği ile bilinen ve öksürük gibi akciğer hastalıklarına karşı faydalı bir ürün.

YENİ NESİL ARICILIĞA İLGİ GÖSTMÜYOR

Bu yıl bal hasadının istediği gibi geçmediğini vurgulayan Aksoy, “Geçen yıl oldukça kötü bir sezon geçirmiştik. Bu yıl bazı bölgeler geçen seneye göre daha iyi olsa da, bazı yerlerde durum daha da geriledi. Özellikle yağış almayan, sıcak rüzgarların estiği ve kırağı düşen alanlarda bal oluşumu olumsuz etkilendi” dedi. Yeni neslin arıcılığa pek sıcak bakmadığını da belirterek, “Arıcılık genellikle ek bir iş olarak görülüyor. Ana mesleğinin yanında arıcılık yapmaya çalışanlar var. Ancak arıcı sayımız fazla değil ve yıllar içinde azalma yaşanıyor. Son dört yıldır görevdeyim ve bu süre zarfında 200’ün üzerinde yeni üye kaydettim; buna rağmen üye sayımızı bir türlü bin 500’ün üzerine çıkaramadık,” diye ekledi. Arıcılık yapanlar arasında yaşlıların oranı yüksekken, yeni nesil bu alana ilgi göstermiyor. Birkaç genç, eğitim alarak bu mesleğe adım atsalar da, arı sokmasından çekinen birçok genç bu alana mesafeli yaklaşıyor.

BAL İHRACATI ZOR DURUMDA

2012 yılında bazı balların geri çevrilmesi ile ihracatın darbeler aldığını hatırlatan Aksoy, “2012 yılında ihracat konusunda olumsuz bir deneyim yaşandı. Yurt dışına gönderilen bazı ballar hatalı bulunarak geri çevrildi. Bu olaydan sonra ihracatımızda düşüş yaşandı. NMR cihazı henüz tam kapasiteyle devreye giremedi. Bu cihaz tam olarak faaliyete geçtiğinde, bal ihracatında artış bekliyoruz. Trabzon Arıcılar Birliği olarak şu anda bir pazarlama ağı kurma çalışması içerisindeyim. Amacım, Trabzon’daki arıcılarımızın ürettiği balı Türkiye genelinde pazarlayacak bir sistem oluşturmak. Bu doğrultuda çeşitli görüşmeler yürütüyorum,” şeklinde sözlerini tamamladı.

BETONLAŞMA ARICILIĞI TEHDİT EDİYOR

Yaylalardaki hızlı betonlaşma ve baraj projeleri arıcılığı tehdit ettiğine dikkat çeken Aksoy, “Yaylalarda betonlaşmanın artması, çiçek açacak alanların azalmasına neden oluyor. Bu durum, arıların yararlanabileceği sahaların daralmasına ve dolayısıyla arıcılığın olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Ayrıca barajların çoğalması da arıcılığı etkiliyor çünkü bu yapılaşma, iklim şartlarını değiştirerek ekolojik dengeyi bozuyor. Betonlaşma genel anlamda ekolojik dengenin bozulması demektir. Geçen yıl da bu nedenle ciddi arı kayıpları yaşadık; şahsen benim de kayıplarım oldu. Ekolojik dengenin bozulması, arı sağlığının tehdit altında olması anlamına geliyor,” diye konuştu.