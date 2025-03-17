Doğu Karadeniz’de Konut Satışları Değişti

VERİLERDEKİ DEĞİŞİM

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Şubat ayında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde konut satışlarıyla ilgili dikkat çekici bir tablo oluştu. Rize, Artvin ve Gümüşhane’de konut satışlarında geçen yıla kıyasla azalma görülürken, Trabzon ve Giresun’da ise artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı konut satışlarıyla ilgili istatistikleri yayınladı. Buna göre 2024 yılı Şubat ayında bu bölgede toplam konut satışı bin 638 iken, 39 konut artışıyla bu sayı bin 677’ye yükseldi. Ancak, üç ilde azalma yaşanırken, iki ilde artış kaydedildi.

İLLERE GÖRE SATIŞ DURUMU

2024 yılının Şubat ayında Rize’de 225 olan konut satışları, 2025’te 41 konut azalarak 184’e düştü. Bu satışların 30’u sıfır konut, 154’ü ise ikinci el konut satışı olarak gerçekleşti. Artvin’de de benzer bir düşüş var. Burada 2024 yılının Şubat ayında 175 olan konut satışı, 61 konut azalarak 114’e geriledi ve bu rakamın 26’sı ilk el, 88’i ikinci el satışlardan oluştu. Gümüşhane’de ise konut satışları sadece 1 konut azalarak 94 oldu. Bu sayının içinde 26 sıfır satış, 68 ise ikinci el satış olarak kayda geçti.

ARTAN SATIŞLAR

Trabzon’da konut satışları, 2024 yılının Şubat ayında 671 iken, 2025 yılı itibarıyla 110 konut artışıyla 781’e yükseldi. Bu satışların 182’si ilk el, 599’u ise ikinci el konutlar oldu. Giresun’da da önemli bir artış gözlemlendi. Burada 2024 yılının Şubat ayında 472 olan konut satışı, bu yıl 32 konut artarak 504’e ulaştı. Bu satışlardan 208’i sıfır, 296’sı ise ikinci el konut satışından oluştu.