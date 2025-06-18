Doğu Karadeniz’de Mineralli Sular Var

ŞİFALI SUYA YOĞUN İLGİ

Trabzon’da yerli ve yabancı turistler, halk arasında ‘şifalı su’ olarak bilinen ve ağızda bıraktığı acı tat nedeniyle ‘acı su’ olarak da adlandırılan mineralli kaynaklara ilgi gösteriyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) Prof. Dr. Fatma Gültekin, bu su kaynaklarının analiz edilmeden kullanılmasının riskli olduğunu dile getiriyor. “Su içerisinde fazla bulunan iyonlar, ağır metaller ve çevredeki insani faaliyetler sonucu suya karışan zararlı parametreler sağlık açısından sakınca yaratabilir” diyor.

DOĞAL SU KAYNAKLARININ ÖNEMİ

Doğu Karadeniz, etkileyici doğasının yanı sıra zengin yer altı su kaynaklarına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Kentte böbrek taşı düşürmenin yanı sıra mide rahatsızlığı, cilt ve göz hastalıkları olan yerli ve yabancı turistler, yine bu mineralli kaynaklara rağbet gösteriyor. Uzmanlar, tarım alanlarından uzak, belgeli ve analiz edilen suların tercih edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

KONTROLLÜ TÜKETİM ÖNERİSİ

Prof. Dr. Fatma Gültekin, su kaynaklarının kullanım alanlarına dikkat çekerek, “Doğu Karadeniz bölgesinde küçük debili, halk arasında maden suyu denilen ve bilimsel olarak mineralli su olarak bilinen sular bulunuyor. Bu sular farklı alanlardan farklı miktarlarda boşalıyor ve her birinin özelliği birbirinden farklı” diyor. Sözlerine devam eden Gültekin, “Bu kaynakların analizi yapılmadan rastgele tüketilmesi sağlık açısından riskli olabilir” uyarısını yapıyor. Ayrıca, bölge halkının bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bu suları kullandığını belirtirken, hijyenik koşullarda halka sunulmasının gerekliliğine de dikkat çekiyor.

SULARIMIZI KORUMALIDIZ

Gültekin, su kaynaklarının gelecekte değerinin daha da artacağına vurgu yaparak, tarımsal faaliyetlerin olduğu alanlardan su içmekten kaçınılması gerektiğiniyle ekliyor. “Su, son yıllarda yaşamımız için oldukça önemli. Nüfus artarken su kaynakları sabit kalıyor. Bu yüzden sularımızı korumalıyız” diyor. Ayrıca vatandaşlara, su kaynaklarının analiz edilmesi için ilgili mercilere danışabileceklerini hatırlatıyor.

YEREL HALKTAN GÖRÜŞLER

Bölgede şifalı su tüketen Ayfer Demireren, “Bu su yaklaşık 200 senelik bir sudur. Yazın soğuk, kışın sıcak akar. Kaynağını bilmiyoruz ama doğal ve şifalı bir su olduğuna inanıyoruz. Yıllardır ‘kul’un suyu deriz” diyor. Coşkun Komar da, “Köydeki kaynakların analiz edilmeden içilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Araklı’daki acı suyun böbrek taşına iyi geldiğini ve şifalı olduğunu biliyorum” diye ekliyor.