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Doğu Karadeniz Projesi Destekli Sıvat Dağıtımı

YENİ SIVATLAR DAĞITILDI

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, ‘Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesi’ kapsamındaki 25 adet sıvat dağıtımı gerçekleştiriliyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle hayata geçirilen bu proje, 5,5 milyon TL bütçe ile bölgedeki otlatma verimliliğini artırmayı hedefliyor.

OTLATMA VERİMLİLİĞİ ARTIRILIYOR

Aydıntepe ilçesinin merkez mahallelerinde aşılanan hayvan sayısına göre 25 sıvatın çiftçilere ulaştırıldığı projenin amacı, meralardaki otlatma verimliliğini artırarak hem hayvanların refahını hem de üretim kapasitesini güçlendirmek. Aydıntepe İlçe Tarım Müdürü İbrahim Köksal, sıvatlarını alan çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulunarak, projedeki çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

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