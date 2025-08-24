Haberler

Doğu Ve Güneydoğu Yamaç Paraşütü Sona Erdi

ŞAMPİYONANIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başarıyla sona erdi. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik, Van’ın zengin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini tanıtmaya yönelik bir organizasyon olarak gerçekleşti. Farklı illerden gelen sporcular, bu özel organizasyonda yer aldı.

KAZANANLAR BELİRLENDİ

Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde gerçekleştirilen uçuşlar, Van semalarını görsel bir şölen haline getirdi. Yarışmalar sonucunda genel klasmanda Kenan Şaksu birinci oldu. Mert Ulukanoğlu ikinci, Enes Güneş ise üçüncü sırayı elde etti. Kulüpler klasmanında ise Elazığ takımı birinci olarak öne çıktı. Erzincan takımı ikinci, Siirt takımı üçüncü sırada yer alırken, Van takımı yarışmayı dördüncü tamamladı.

