Doğubayazıt Aşure Tatlısı Tescillendi

AŞURE TATLISININ TESCİLLENMESİ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine ait geleneksel tatlardan biri olan “Doğubayazıt Aşure Tatlısı”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Tamamen şekersiz olan bu aşure, yalnızca Ağrı’nın tescilli geben balı ile tatlandırılıyor. Bu tatlı, bölgenin kültürel mirasına katkı sağlama açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Doğubayazıt Aşure Tatlısı, bölgenin gastronomik değerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tescil ile birlikte hem yöresel ürünlerin korunması sağlanacak hem de yerel ekonomiye katkı sunulacak.

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can, yaptığı açıklamada Doğubayazıt Aşure Tatlısı’nın tescillenmesiyle birlikte ilçe mutfak kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılacağını belirtti. Sürecin uzun ve titiz bir çalışma ile sonuçlandığını ifade eden Başkan Can, “Aşure, Nuh Tufanı’ndan bu yana dini ve kültürel bir değer taşıyor. Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’na oturduğuna inanılması nedeniyle, burada yapılan aşurenin de ayrı bir önemi var. Bu doğrultuda, coğrafi işaret başvurusu yaparak tatlımızın tescillenmesini sağladık” dedi.

ETKİNLİKLERİN KAPSAMINI ARTIRMA

Coğrafi işaret tescilinden sonra, Doğubayazıt Aşure Tatlısı’nın tanıtımına daha fazla önem vereceklerini dile getiren Başkan Can, “Her yıl aşure festivali düzenliyorduk, bundan sonra bu etkinlikleri daha kapsamlı hale getireceğiz. Ayrıca Ramazan ayında da belirli aralıklarla aşure yaparak vatandaşlarımıza ikram edeceğiz” ifadelerini kullandı.