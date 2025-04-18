Doğubayazıt’ta 10 Bin Kaçak Sigara

DURDURULAN ARAÇTA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucu durdurulan araçta 10 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri faaliyetler kapsamında şüpheli bir aracı durdurup arama yaptı.

Araçta yapılan aramada, toplamda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulmasının ardından, araçta bulunan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk ediliyor.