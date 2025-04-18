Haberler

Doğubayazıt’ta 10 Bin Kaçak Sigara

DURDURULAN ARAÇTA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucu durdurulan araçta 10 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri faaliyetler kapsamında şüpheli bir aracı durdurup arama yaptı.

Araçta yapılan aramada, toplamda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulmasının ardından, araçta bulunan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsunlu Şehit İlhan Hamlı Anıldı

Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı ve diğer üç astsubay, Pamuk Geçidi'nde Türk milleti için verdikleri mücadele nedeniyle 33 yıl sonra dualarla yad edildi.
Haberler

Dizi, 1990’lar İstanbul’unu Yansıtıyor

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un rol aldığı "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, bu akşam TRT 1'de premier yapacak. İlk bölümü merakla bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.