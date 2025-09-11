Haberler

Doğubayazıt’ta 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

DOĞUBAYAZIT’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, valiz içerisine gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını aktif bir şekilde yürütüyor.

EĞİTİM VE İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Ekipler, bu çabalar doğrultusunda Doğubayazıt’taki Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında yaptıkları denetimlerde içinde 4 litre 322 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu bulunan bir valiz ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

KKTC, Türk Dünyasının Ayrılmaz Parçasıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin Türk dünyası ile olan bağlarını güçlendirerek kopmaz bir parça olduğunu ifade etti.
Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'ün ikinci çeyreğinde sanayi sektörünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 büyüdüğünü, ihracat ve yatırımlara önem verdiklerini açıkladı.

