Doğubayazıt’ta 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

DOĞUBAYAZIT’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, valiz içerisine gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını aktif bir şekilde yürütüyor.

EĞİTİM VE İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Ekipler, bu çabalar doğrultusunda Doğubayazıt’taki Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında yaptıkları denetimlerde içinde 4 litre 322 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu bulunan bir valiz ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.