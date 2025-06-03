Doğubayazıt’ta Çocuklar İçin Sergi Açıldı

ÇOCUKLAR İÇİN ANMA VE DESTEK

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı’nda, savaş mağduru çocukları konu alan “Zeytindağı Çocukları” isimli fotoğraf sergisi, bir törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fotoğraf sanatçısı ve araştırma yazarı Hilal Bayar tarafından hazırlanan proje, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” için tasarlandı. Bayar, Suriye ve İsrail saldırıları altındaki Filistin’deki çocukları fotoğrafladı ve bu süreçte ortaya çıkan eserlerini sergide bir araya getirdi. Sergi içerisinde, Filistinli sanatçı Amira Shbair’in çizdiği 5 kara kalem resmi ile birlikte 55 fotoğraf yer aldı. Serginin, 10 Haziran’a kadar ziyaretçileri ağırlayacağı belirtildi.

ŞAHSİYETLERDEN ANLAMLI KONUŞMALAR

Açılışta, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Vali Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç, fotoğraf sanatçısı Bayar ve öğrenciler, kurdele keserek sergiyi açtı. Neslihan Gül Koç, burada yaptığı konuşmada, serginin, yaşamdan koparılan çocukların anısını yaşatmak için atılan önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Ayrıca Koç, “Bu sergide yer alan her bir kare, savaşın ortasında kalan, göçe zorlanan, kimi zaman ailesini kimi zaman çocukluğunu kaybeden ama yine de gözlerindeki ışıltıyla umudu yaşatmaya devam eden çocukların hikayesini anlatıyor.” diyerek, çocukların masumiyetinin evrensel bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Koç, hiçbir çocuğun savaş ve göç acılarını hissetmemesi gerektiğini söylerken, sanatın etkisini de “Bazen bir çığlıktır, sessiz ama sarsıcı.” şeklinde ifade etti.

FOTOĞRAFLARIN ANLAMI VE GÜCÜ

Hilal Bayar ise sergideki Filistinli Amira’nın çizimlerinin anlamlı olduğunu belirtti ve İsrail’in Gazze’deki çocuklara yönelik saldırılarına dikkat çekti. Bayar, şunları kaydetti: “Gücümüzün yetmediği yerlerde ikrar gerekir. Sükut ikrardan gelir. Bir sanatçı olarak fotoğraflarımı kullanarak bu acıya tanıklık ettim.” Bayar, ülkede çoğu çocuğun resimlerinde sevinç ve güzellikler gördüğünü, ancak Filistinli çocukların eserlerinin acılarını yansıttığını ifade etti. Ayrıca, sergiyi ülkenin farklı şehirlerinde açtıklarını ve bundan sonra Katar’da da fotoğrafları sergileyeceklerini açıkladı.

DUALAR VE DESTEK DAVETİ

Sergide yer alan öğrenci Rukiye Işık, Filistin’deki çocuklar için dua ettiklerini dile getirdi. Serginin açılışı, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda savaşın etkilediği çocukların hatırlanması ve desteklenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.