Doğubayazıt’ta DMD Hastası Çocuk İçin Kermes

KERMES ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki Muhammed Azam için bir kermes etkinliği gerçekleştirildi. Doğubayazıt Kaymakamlığı’nın koordinasyonuyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muhammed Azam yararına düzenlenen kermes çalışmaları hayata geçirildi. Bu kapsamda öğretmenler, aileler ve vatandaşlar evlerinde hazırladıkları yemekler, tatlılar ve çeşitli ürünleri Cumhuriyet Caddesi’ndeki stantlarda satışa sundu.

KAYMAKAM’DAN DESTEK ZİYARETİ

Etkinliğe katılan Kaymakam Murat Ekinci, Muhammed Azam ile sohbet ederek yakından ilgilendi. Kermesle sağlanan 510 bin lira, çocuğun tedavisinde kullanılacak. Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azam’ın sağlığına kavuşması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti. Kermese yoğun katılım olduğuna dikkat çeken Şen, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Kaymakam Murat Ekinci’nin öncülüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve vatandaşların katkılarıyla böyle güzel bir organizasyon düzenledik. Amacımız DMD hastası öğrencimize yardımcı olmak. ‘Gönül veren gönül alır’ ilkesince elimizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz. Öğrencimizin sağlığına kavuşması için tüm gayretimizi göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.