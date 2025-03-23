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Doğubayazıt’ta Hurda Dükkanında Patlama: 1 Ölü

PATLAMA OLAYI VE SONUÇLARI

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir hurda dükkanında gerçekleşen patlamada iş yeri sahibi hayatını kaybetti. Olay, ilçenin Hürriyet Mahallesi’nde bulunan hurda dükkanında gerçekleşti. Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan patlama sonrası iş yerinde çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbarın ardından olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş yeri ortağı Hüseyin K.’yi ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne götürdü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hüseyin K. hayatını kaybetti.

POLİS İNCELEMELERİ VE ÇALIŞMALAR

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

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