Doğukan Ulaç, Cengiz Topel’e ithaf etti

YÜZME YARIŞINDA BİRİNCİLİK

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda genel klasmanı birinci olarak tamamlayan Doğukan Ulaç, bu önemli başarısını Kıbrıs Harekatı sırasında şehit olan Cengiz Topel’e adadı. KKTC’li milli yüzücü, bu yılki Boğaziçi Yüzme Yarışı’nı birincilikle bitirerek, Boğaz’da son dört yılda üst üste üçüncü kez genel klasman birincisi olmayı başardı. Ulaç, bu şampiyonluğunu Cengiz Topel’e ithaf ederken, “Bugün düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda şampiyon oldum. Bu başarımızı Havacı Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’e, Kıbrıs’ta şehit düştüğü için ona adıyorum” şeklinde konuştu.

ANTRENÖRÜNDEN DUYGULU PAYLAŞIM

Başarılı yüzücünün antrenörü Emre Seven, aynı zamanda Cebelitarık Boğazı’nı geçen ilk Türk yüzücüsü olarak dikkat çekiyor. Seven, “Bu sabah yarışa giderken minik bir söyleşi geçti aramızda. Dedim ki bugün birinci olursan Yüzbaşı Cengiz Topel’i ziyaret edelim ve bu başarıyı onun manevi hatırasına hediye edelim dedik. Birinci olduk, geldik. Ziyaretimizi yaptık, duamızı okuduk. Ne mutlu onlara, ne mutlu Doğukan gibi sporculara ve onların yolundan gidenlere” ifadelerini kullandı. Bu sözler, şampiyonluk duygusunun yanında toplumsal bir bilinç ve saygının da ifadesi oldu.

