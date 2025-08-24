Doğukan Ulaç, Cengiz Topel’i Andı

ŞAMPİYON YÜZÜCÜDEN ANMA ZİYARETİ

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda şampiyonluk elde eden milli yüzücü Doğukan Ulaç, kazandığı ödülü Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’e adamak için onun kabri başını ziyaret etti. Bu yıl 37. kez düzenlenen yarışta başarılı olan Doğukan Ulaç, antrenörü Emre Seven ile beraber Edirnekapı Şehitlik ve Mezarlığı’na gitti.

MİLLİ YÜZÜCÜDEN DUYGULU AÇIKLAMA

Doğukan Ulaç, ödülünü Cengiz Topel’e ithaf ederek, “Bugün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda şampiyon oldum. Bu başarımızı Kıbrıs’ta şehit düştüğü için Cengiz Topel’e adıyoruz” dedi. Antrenörü Emre Seven ise, “Bu sabah minik bir söyleşi geçti aramızda. Dedim ki ‘Bugün şampiyon olursan Yüzbaşı Cengiz Topel’i ziyaret edelim ve bu başarıyı onun manevi hatırasını hediye edelim.’ Birinci olduk, geldik, ziyaretimizi yaptık, duamızı ettik. Ne mutlu onlara ve ne mutlu Doğukan gibi sporculara, onların yolunda gidenlere” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DAN DUYGU Yüklü ANMA

Doğukan Ulaç ve antrenörü Emre Seven’in bu anlamlı ziyareti, hem sporun hem de manevi değerlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şampiyon yüzücünün Cengiz Topel’in hatırasına duyduğu saygı, onun yanı sıra gelecek nesillere de ilham verici bir örnek sunuyor.