Doğum Günü Kutlaması Facia İle Sona Erdi

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI KAZA İLE SONUÇLANDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası doğum günü kutlamasıyla son buldu. 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bir ağaca çarptı.

KAZA YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal ve 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer’in hayatını kaybettiğini bildirdi. Sürücü Tığlı, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KUTLAMA DÖNÜŞÜ MEYDANA GELDİ

Kazanın ardından yapılan araştırmalarda, otomobildeki gençlerin Baran Tuncer’in doğum günü kutlamasından dönerken kaza yaptığı belirlendi.