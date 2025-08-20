Gündem

Doğum Günü Kutlaması Faciaya Dönüştü

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI BİR FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir doğum günü kutlaması, talihsiz bir kazayla son buldu. 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi.

KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal ve 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Tığlı’nın durumu ise kritik. İddiaya göre, kaza sonrası otomobilde bulunan gençlerin, kutlama için Baran Tuncer’in doğum günü partisinden döndükleri öğrenildi.

