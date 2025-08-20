Doğum Günü Kutlaması Faciayla Bitti

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI FECİ BİR KAZA İLE SONUÇLANDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Kazanın ardından bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin içinde sıkışan 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal ve 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sürücü Tığlı, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor. Kazada yaşamını yitiren gençlerin, Baran Tuncer’in doğum günü kutlamasından dönmekte oldukları öğrenildi.