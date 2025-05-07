Doğum Sonrası Psikoz Ciddi Bir Rahatsızlıktır

ELLIE’İN DOĞUM SONRASI PSİKOZ DENEYİMİ

Ellie başlangıçta çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ağrı kesici kullanmadan evde doğum yapmış ve bu durum onu oldukça sevindiriyor. Üç gün boyunca yalnızca birkaç saat uyku uyuyabilmesine rağmen, daha sonra hiç uykuya ihtiyaç duymadığına karar veriyor. “Bunu en iyi şekilde rüya ile gerçeğin ne olduğunu ayırt edemediğiniz bir kabustan uyanmak şeklinde tarif edebilirim. Ama [bu his] devam edip duruyordu” diyor. Daha sonra, “Sonra oğlumu yatakta öldürdüğümü düşündüm. Partnerimin geldiğini ve ‘Bu gerçek mi?’ diye sorup durduğumu hatırlıyorum” şeklinde ekliyor. Ellie, doğum sonrası psikoz yaşayan yeni bir anneydi. Bu rahatsızlık, yeni ebeveynlerin yaşamlarını derinden etkileyebiliyor.

DOĞUM SONRASI PSİKOZUN BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ

Yeni annelerin hissettiği rahatsızlık duygularının doğum sonrası psikozun belirtileri arasında yer aldığı belirtiliyor. Uyku yoksunluğu doğum sonrası yeni ebeveynler arasında yaygın olmasına rağmen, psikoz geçiren bir kadın tamamen uykuya veda edebiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti’ne göre, doğum sonrası psikoz çoğu zaman hastaneye yatırılmayı gerektiren ciddi bir sağlık sorunu. Uzmanlar, psikozun ciddiliğinden bağımsız olarak tedavi ile kadınların aylar içinde iyileşebileceğini aktarıyor. Ancak, doğum sonrası psikozu tetikleyen unsurların neler olduğu henüz netleşmiş değil. Doktorlar, doğum sırasında meydana gelen hormonlardaki ani değişimlerin psikozla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Kimin etkileneceği konusunda ise güvenilir bir öngörü bulunmuyor.

PATOLOJİNİN CİDDİYETİ VE DESTEK GEREKSİNİMİ

Doğum sonrası psikoz teşhisi konulan kadınların yarısından fazlası daha önce psikoz yaşamış değil. Bu nedenle, ilk kez halüsinasyon gören birçok kadın için bu deneyim korkutucu oluyor. Ellie de bu durumu “Gece yarısı evde doğum sancısı çekerken, eşimi sabah 06:00’ya kadar uyandırmamaya karar verdiğimde başlamış olabilir” diye dile getiriyor. Doğum sonrası psikoz, her 1000 kadından bir ile iki arasında bir oranla ortaya çıkıyor ve doğum sonrası depresyondan daha az yaygın olmasına rağmen, etkilenen kadın sayısının tahmin edilenden fazla olduğuna inanılıyor. Uzmanlar, doğum sonrası ruh sağlığı konusundaki bu olumsuz tutumun ebeveynlerin yeterli destek bulmasını engelleyebileceğine dikkat çekiyor.

ÜLKELER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE TEDAVİ YOLLARI

Doğum sonrası psikozu deneyimleyen annelere destek veren yardım kuruluşlarından biri olan Action on Postpartum Psychosis, kadınların yanlış teşhis edilmesi ve uyku ilacı reçete edilmesinin hala yaygın olduğunu gösteriyor. Ellie, yaşadığı krizin birkaç sebebinden birinin sürekli bir baskı altında hissetmesi olduğunu belirtiyor. Cardiff Üniversitesi’nin araştırmalarında, doğum sonrası psikoz yaşayan kadınların yaklaşık %25’inin, hastane bakımına ihtiyaç duyacak kadar ciddi bir dönem yaşadığı açıklanıyor. Bu tür durumlarda uzman bir psikiyatriste görünmek büyük önem taşıyor. Araştırmalar, doğum sonrası psikoz riskinin özellikle çocukluk travması geçmişi olan bireylerde artmadığını vurguluyor.

DESTEK KAYNAKLARININ ÖNEMİ

Çoğu anne için iyileşme sürecine destek veren anne ve bebek psikiyatri ünitelerinin önemine değinen uzmanlar, bu ünitelerin tedavi sürecinde büyük bir katkı sağladığını ifade ediyor. Ancak, çok az sayıda ünite olduğundan, gerekli yer bulmak oldukça zor hale gelebiliyor. Avustralya’da kâr amacı gütmeyen Perinatal Mükemmeliyet Merkezi’nin sözcüsü Ariane Beeston, “doğum sonrası psikozu yaşamış ve bu yataklara duyulan ihtiyacı hayati olarak tanımlıyor.” Bazı kültürlerde, yeni annelere doğum sonrası dört haftalık bir iyileşme süreci önerilirken, bazı yerlerde bu durum kader olarak algılanabiliyor.

ÖNLEMLER VE PLANLAMALAR

Doğum sonrası psikoz yaşayan her iki kadından birinin sonraki doğumlarında aynı durumu yaşama olasılığı bulunuyor. Çok çocuklu olan anneler, önceden destek almayı planlamak, uyku düzenini önceliklendirmek ve “iyi bir ebeveyn olmak için kendini önceliklendirmek” gibi detaylı süreçler üzerinde dikkatle duruyor.