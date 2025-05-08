Doğum sonrası psikoz tehlikeli bir durumdur

RÜYA GİBİ BİR DÜNYA

Ellie, başlangıçta kendini çok mutlu hissettiğini ifade ediyor. Ağrı kesici kullanmadan evde doğum yapmış ve anne olmanın verdiği mutlulukla dolmuş. Üç gün boyunca sadece birkaç saat uyuyabilmesine rağmen, daha sonra hiç uykuya ihtiyaç duymadığına karar vermiş. “Bunu en iyi şekilde rüya ile gerçeğin ne olduğunu ayırt edemediğiniz bir kabustan uyanmak şeklinde tarif edebilirim. Ama [bu his] devam edip duruyordu,” diyor Ellie. “Sonra oğlumu yatakta öldürdüğümü düşündüm. Partnerimin geldiğini ve ‘Bu gerçek mi?’ diye sorup durduğumu hatırlıyorum.” Ellie, yeni ebeveynlerin hayatını geçici olarak altüst edebilen doğum sonrası psikoz yaşamaktaydı. Yeni annelerin kendilerini farklı hissetmeleri veya gerçeklikle bağlarını kaybetmeleri, doğum sonrası psikozun belirtileri arasında yer alabiliyor.

DOĞUM SONRASI PSİKOZUN ETKİLERİ

Yeni ebeveynlerde doğum sonrası uyku yoksunluğu yaygın olsa da, psikozdan muzdarip bir kadın tamamen uyumayı bırakabiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti’ne göre, doğum sonrası psikoz çoğu zaman özel müdahale gerektiren ciddi bir rahatsızlık. Uzmanlar, psikoz ne kadar ciddi görünürse görünsün tedavi ile kadınların aylar içerisinde iyileşebileceğini belirtiyor. Yıllardır araştırılmasına rağmen, doğum sonrası psikozun neyin tetiklediği hâlâ netlik kazanmış değil. Doktorlar, doğum sırasında meydana gelen hormonlardaki ani değişimin bu durumu etkileyebileceğini düşünüyor. Kimin etkileneceğini tahmin etmenin güvenilir bir yolu yok. Doğum sonrası psikoz teşhisi konulan yeni annelerin en az yarısı daha önce hiç psikoz yaşamamış. Bu nedenle ilk defa halüsinasyon görmek, onları oldukça korkutuyor.

KRİZİN BAŞLANGICI

Ellie, doğum sonrası psikozun aniden geldiğini belirtiyor. “Gece yarısı evde doğum sancısı çekerken, eşimi sabah 06:00’ya kadar uyandırmamaya karar verdiğimde başlamış olabilir mi?” diyor. Doğum sonrası psikoz, doğum yapan her 1000 kadından bir ila ikisini etkiliyor ve doğum sonrası depresyondan daha az yaygın. Uzmanlar, tahmin edilenden daha fazla kadının bu durumla karşılaştığını düşünüyor. Yıllarca ağır seviyedeki doğum sonrası depresyon bile ciddiye alınmadı, ancak ruh sağlığına yönelik bu tutumun ebeveynlerin yeterli desteğe erişimlerini zorlaştırabileceği uyarısı yapılıyor.

İLAÇ VE DESTEK İHTİYACI

İngiltere’deki Action on Postpartum Psychosis adlı yardım kuruluşunun araştırması, kadınlara yanlış teşhis konulmasının ve uyku ilacı önerilmesinin hâlâ yaygın olduğunu gösteriyor. Ellie, doğum sonrası psikoz geçiren anneleri destekleyen bir yardım kuruluşunda çalışıyor ve uyku eksikliği, mükemmel bir anne olma baskısı gibi faktörlerin onu krize sürüklediğini belirtiyor. Artık tip 1 bipolar bozukluğu olduğu için çok daha yüksek bir risk altında olduğunu biliyor. Cardiff Üniversitesi’nin Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu rahatsızlığa sahip kadınların yaklaşık %25’i ilk bebeklerinden sonra hastane bakımına ihtiyaç duyabilecek kadar ağır dönemden geçiyor.

DOĞUM SONRASI PSİKOZUN TEDAVİ YOLU

Bu gruptaki kadınların tavsiye almak için uzman bir psikiyatriste görünmeleri önem taşımakta. Cardiff’te uzmanlaşan psikiyatristlerden Dr. Ian Jones’un araştırması, çocukluk travması geçmişi olan kişilerde doğum sonrası psikoz riskinin artmadığını gösteriyor. Jones, doğum sonrası psikozun biyolojik bir unsur olduğunu ve hormonlardaki artışın en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyor. Yapılan araştırmalara göre, doğum sonrası psikoz geçiren anneler tedavi görmezse kendilerine zarar vermeye çalışabiliyor. İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki klinik çalışmalar, psikozlu annelere tedavi verilmesinin daha iyi sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor.

YARDIM VE DESTEK SÜRECİ

Ellie, “Beynimde bir sigorta atmış gibi hissettim ve bu çok belirgindi,” diyor. Hafızasında boşluklar bulunmasına rağmen, evde merdivenlerin tepesinde durup eşinin hastaneyi aramasını dinlediğini hatırlıyor. “Çok korkmuştum. Yardıma ihtiyacım vardı ve çığlıklarımı duyduğundan baş ebe beni bir anne ve bebek psikiyatri ünitesine yönlendirmek için çabaladı,” diyor. “En önemli şey iyi olmanızı sağlamak, öncelik bu,” diyor. Avustralya’daki Perinatal Mükemmeliyet Merkezi’nin sözcüsü Ariane Beeston, doğum sonrası psikozu yaşamış biri olarak bu yatakların gerekliliğini vurguluyor.

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE ETKİLERİ

Dünya genelinde ilk kez anne olma konusunda derin sosyokültürel farklılıklar gözlemleniyor. Bazı kültürler, yeni anneler için doğum sonrası 40 günlük lohusalık süresi dayatıyor. Hindistan’ın bazı bölgelerinde doğum sonrası psikoz, kader olarak tanımlanabiliyor. Diğer kültürlerde ise ruh sağlığı bozuklukları kişisel bir eksiklik olarak algılanabiliyor. Hong Kong’daki anneler geleneksel annelik rolünü oynama baskısı altında kalıyor ve bunu başaramamanın utanç verici bir itibar kaybı olduğu belirtiliyor. Manchester ve Cardiff Üniversitesi’nin araştırmasına göre, doğum sonrası psikoz yaşayan her iki anneden biri sonraki doğumlarında da aynı durumu yaşayabiliyor. Birden fazla çocukları olan anneler, aile veya arkadaşlarının yardımlarını önceden ayarlayıp, uykuyu önceliklendirmeli ve Ellie’nin de belirttiği gibi “iyi bir ebeveyn olmak için kendini önceliklendirmelidirler.”