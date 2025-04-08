Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasına göre, doğum yardımı başvuru ekranı 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla kullanıma açıldı. Ailelerin bu destek paketine gösterdiği ilgi oldukça yoğun. Doğum yapan her aile, ilk çocuk, ikinci çocuk ve sonraki çocuklar için belirlenen tutarlarda devlet desteği alabiliyor. Peki, doğum yardımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi çerçevesinde doğum yardımı başvurularının detaylarına değindi. Göktaş, TBMM’den 27 Mart’ta geçen düzenlemeye atıfta bulunarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı’nda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak; ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek alabilecek.” ifadesini kullandı.

DEVLET DESTEĞİ MİKTARLARI BELİRLENDİ

Doğum yardımlarının herhangi bir kriter gözetmeksizin verileceğini belirten Göktaş, şunları kaydetti: “Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı verilecek, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5’er bin lira destek annelerimizin hesaplarına yatırılacak. Bu desteklerimiz çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek.”

BAŞVURU ŞARTLARI VE KAPSAM

Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilecek. Annenin veya babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmekte. Doğum yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için sağlanıyor. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmiyor; ancak yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da dikkate alınıyor. Doğum yardımı ödemeleri, yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) kaydedildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden alınabiliyor.