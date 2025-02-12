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Doğuş Otomotiv Finansal Rapor Tarihini Duyurdu

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FİNANSAL RAPORUN AÇIKLANMA TARİHİ

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bir açıklamayla, 01.01.2024 ile 31.12.2024 hesap dönemi için finansal raporlarının 28 Şubat 2025 tarihinde kamuya duyurulacağını bildirdi.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU’NA YAPILAN BİLDİRİM

Şirket, KAP üzerinden yaptığı bildirimde, açıklanan tarihin finansal verilerin şeffaflığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Bu tarih, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının bilgilendirilmesi için kritik bir dönem olarak öne çıkıyor.

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