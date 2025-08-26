Doğuşkan Yazıcı Kitap Hediye Etti

DOĞUŞKAN YAZICI’NIN HİKAYESİ

RİZE’de devlet himayesinde büyüyen 23 yaşındaki Doğuşkan Yazıcı, hayat hikayesini yazdığı ‘Gönderilemeyecek Mektup’ adlı eserini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a takdim etti. Bakan Göktaş, “Devletimizin şefkatli kollarında yetişen Doğuşkan’ın hayat hikayesi, aynı durumdaki çocuklarımıza en güzel örnek” dedi.

YAZARLIĞA İLK ADIM

Sosyal Hizmetler çatısı altında yetişen Doğuşkan Yazıcı, Rize’de düzenlenen bir programda Bakan Göktaş ile bir araya geldi. Yazıcı, kendi yaşam öyküsünü kaleme aldığı ‘Gönderilemeyecek Mektup’ isimli kitabını Bakan Göktaş’a sunarak yaşadığı zorlukları paylaştı. “Çocuk yaşlardan itibaren kaldığım yurtlarda, devletin sıcacık elini tutmak ve çalışanların bize aile olması çok önemliydi. Çocuk evlerinde bakıcı annelerin ve sorumlu öğretmenlerin bize gösterdiği sevgi ve sıcaklık, çocukluğumun eksik kalan parçalarını biraz olsun tamamladı. Devletimiz, gerçek ailemiz oldu. Bize bu imkanları sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siz bakanımıza ve diğer yetkililere çok teşekkür ederim. Devletimizin bizim üzerimizde çok emeği var” sözleriyle teşekkür etti.

UMUT VE TEŞEKKÜR DOLU BİR ESER

Yazıcı, okul yıllarından itibaren yazarlığa duyduğu merakı ve devlet himayesinde yetişen çocukların iç dünyasına ışık tutan kitabını şöyle tanımladı: “Bu kitabı, Sosyal Hizmetler çatısı altında büyüyen tüm çocuklar adına yazdım. O sessiz yatakhanelerde geceyi bekleyen, yabancının içten anneliği ve bir devlet görevlisinin sıcak bakışı ile hayata bağlanan çocukların sesi oldum. Ben, bu hikayeyi içimde yıllarca taşıdım. Şimdi yalnızca kendim için değil, benim gibi büyüyen, aynı odalarda sessiz kalan ama içinde büyük hayaller barındıran tüm çocuklar için anlattım. Her çocuk bir yuvada doğmaz ama her çocuk sevgiyle büyümeyi hak eder. Bu satırlar, o sevgiyi arayanlara bir umut, bulanlara bir teşekkür, hala bekleyenlere bir cesaret olsun istedim. Sosyal Hizmetler çatısı altında büyüyen çocuklar için bu hikaye, sadece bir umut değil, aynı zamanda bir kanıttır.”

BAKAN GÖKTAŞ’DAN TEBRİK

Doğuşkan Yazıcı’yı tebrik eden Bakan Göktaş, “Devletimizin şefkatli kollarında yetişen Doğuşkan’ın hayat hikayesi, aynı durumdaki çocuklarımıza en güzel örnek. Kendisi en iyi şekilde yetişmiş, tahsilini tamamlayıp mutlu bir yuva kurmuş. Şimdi de edebiyat dünyasına güzel bir eser kazandırmış. Genç yazarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, Yazıcı’dan evlenip 3 çocuk sahibi olacağı sözünü alarak, yazarı gelecek gençlerle yapılacak programlara davet etti.