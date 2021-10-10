Doğuştan görme engelli ressam Eşref Armağan’la konuştuk

Doğuştan görme engelli olan dahi ressamımız bu özelliğiyle birçok belgesele ve bilimsel araştırmaya konu olur. Harvard Üniversitesi nöroloji bilim dalından profesörler kendisinin resim yaparken beyin fonksiyonlarını inceler ve Eşref Armağan’ın bir nesneye dokunduğunda parmaklarının görme vazifesi yerine geçtiğini ve o alanda sinyaller verdiğini söylerler.

Yayınımızda özel kabartma kağıdına resim yaparken bize nasıl bir sistem içinde çalıştığını ve nesneleri nasıl beyninde canlandırıp resmettiğini ayrıntılarıyla aktardı. Resim alanında herhangi bir eğitimi olmamasına rağmen azim ve sabırla parmaklarıyla yaptığı resimlerle dünya tarihinde bir ilk olan Eşref Armağan; gölge, ışık ve perspektif algısını resimlere nasıl işlediği de açıklayarak yeteneğiyle hepimizi şaşırttı.