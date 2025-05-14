Doha’da Gökdelenler, ABD Bayrağı Renklerinde

ABD BAYRAĞI RENKLERİYLE AYDINLATILDI

Katar’ın başkenti Doha’daki yüksek binalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyareti nedeniyle ABD bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi renkleriyle aydınlatıldı. Katar’ın ikonik yapıları bu renklerle süslendi.

DİPLOMATİK BÖLGE VE YOLLAR SÜSLENDİ

Doha’nın Corniche yolu başta olmak üzere, diplomatik misyonların yoğun olduğu West Bay bölgesi ve ana yollar da Katar ve ABD bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı’ndan şehir merkezine uzanan güzergah boyunca benzer süslemeler yapıldı. Hatırlatmak gerekirse, bazı önemli kamu binalarının önünde iki ülkenin bayrakları yer aldı.