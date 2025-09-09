Doha’da Patlama Sesleri Duyuldu

TÜM DÜNYA DOHA’DA GELİŞMELERİ İZLİYOR

Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri yükselmeye başladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı bilgisi verildi. Kimliği açıklanmayan Hamas üyelerinin, yıllardır örgütün faaliyetlerini yönettiğini iddia eden İsrail ordusu, “Hamas terör örgütünün yenilgiye uğratılması” için çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

SALDIRININ ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Saldırı, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in yurtdışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit ettiğinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Ayrıca, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, İsrail’in ABD’nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladıktan birkaç saat sonra bu olay yaşandı. Hamas’ın üst düzey bir kaynağı, liderlerinin Doha’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki ateşkes önerisini tartıştığı sırada hedef alındığını ifade etti.

PATLAMANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırının hemen ardından, cep telefonu kameralarına yansıyan ilk görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Doha’da bir binanın hedef alındığı gözlemlendi. Peş peşe gelen patlama sesleri ile birlikte, insanların sokaklarda panik içerisinde kaçıştığı anlar kaydedildi. İşte Doha sokaklarından o anlara dair görüntüler: