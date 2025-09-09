Doha’da Patlamalar Meydana Geldi

PATLAMALARIN SABAH GÜNDEMİ

Doha’da peş peşe meydana gelen patlamalar, şehrin sabahında büyük yankı buldu. Patlamalara tanıklık eden kişiler, toplamda 10’a kadar patlama sesi duyduklarını ve bununla birlikte yoğun bir duman tabakasıyla karşılaştıklarını bildirdi.

Hamas’a yakın kaynaklar, bu saldırının grubun müzakere merkezini hedef aldığını belirtirken, İsrail medyası ise bu olayların Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi olduğunu dile getirdi. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin artabileceği yönünde endişeleri beraberinde getiriyor.