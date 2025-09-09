Haberler

Doha’da Patlamalar Meydana Geldi

PATLAMALARIN SABAH GÜNDEMİ

Doha’da peş peşe meydana gelen patlamalar, şehrin sabahında büyük yankı buldu. Patlamalara tanıklık eden kişiler, toplamda 10’a kadar patlama sesi duyduklarını ve bununla birlikte yoğun bir duman tabakasıyla karşılaştıklarını bildirdi.

Hamas’a yakın kaynaklar, bu saldırının grubun müzakere merkezini hedef aldığını belirtirken, İsrail medyası ise bu olayların Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi olduğunu dile getirdi. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliğin artabileceği yönünde endişeleri beraberinde getiriyor.

Haberler

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Haberler

Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

